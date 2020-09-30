ووفق وكالة "نوفوستي" الروسية، فقد أكملت موسكو التجارب السريرية للقاح ثانٍ محتمل ضد كوفيد 19، طوره معهد Vector فى سيبيريا، حسبما قالت وكالة مراقبة السلامة الروسية. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن فى وقت سابق عن تطوير بلاده لقاحًا ثانيًا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيدا بالجهود المبذولة من أجل محاربة الوباء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء التجارب السريرية على اللقاح الروسى الثانى ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.