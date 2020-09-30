أمريكا تفرض عقوبات على 6 أشخاص و13 كياناً سورياً

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 6 شخصيات و13 كيانا في سوريا.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات تتضمن الفيلق الخامس للقوات السورية، وشقيقتي ممول الرئيس بشار الأسد، ياسر إبراهيم.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن "العقوبات لا تستهدف التجارة والأنشطة الإنسانية في سوريا".
وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل العقوبات على سوريا، لافتة إلى أن الوقت قد حان لتسوية سلمية في سوريا وفق القرار 2254.
ودخل قانون قيصر الأمريكي على سوريا حيز التنفيذ في يونيو الماضي، والذي يتضمن فرض عقوبات أمريكية على الحكومة السورية ووضعها تحت ضغوط شديدة.
وقال مراقبون إن العقوبات الأمريكية يمكن أن تدمر ما تبقى من اقتصاد سوريا الثابت وتضخم أخطر انخفاض إقليمي منذ عقود.
وانتقدت روسيا تلك العقوبات على سوريا، وقال الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق إنها غير قانونية وتزيد المشاكل وتقوض اقتصاد سوريا.
وقال مراقبون إن العقوبات الأمريكية يمكن أن تدمر ما تبقى من اقتصاد سوريا الثابت وتضخم أخطر انخفاض إقليمي منذ عقود.
وانتقدت روسيا تلك العقوبات على سوريا، وقال الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق إنها غير قانونية وتزيد المشاكل وتقوض اقتصاد سوريا.
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