الإمارات تهنئ أمير الكويت الجديد بتولي مقاليد الحكم

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعث برقية تهنئة إلى الشيخ نواف بمناسبة تنصيبه أميرًا لدولة الكويت.

وقال الشيخ خليفة في برقية التهنئة: "نهنئكم على الثقة الغالية وتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها من أجل مواصلة مسيرة الخير والنماء والرخاء التي أرسى أساسها وشيد بنياتها الراسخ فقيد الأمة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بما يحقق تطلعات الأشفاء في دولة الكويت نحو مزيد من التنمية والتقدم والإزدهار".

وأكد الشيخ خليفة على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرص دولة الإمارات على المضي قدمًا في كل ما من شأنه تمتين الصلات الوثيقة وتعزيز التعاون الصادق بين البلدين ودفعه إلى آفاق أوسع.

من جانبه، هنأ حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم قائلًا: "دعواتنا بالتوفيق والسداد للشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت.. تواضعه وبساطته وقربه من الناس جزء من قيم أسرة آل الصباح الكريمة .. تمنياتنا للشعب الكويتي وقيادته الجديدة دوام العز والاستقرار والأمان والحياة الطيبة".