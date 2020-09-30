الأردن يسجل 4 حالات وفاة و1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 حالات وفاة و1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال جابر في تصريحات صحفية إن الحالاتا لجديدة توزعت كالتالي: 745 في العاصمة عمان، و43 حالة في الكرك، و67 حالة في البلقاء، و740 حالة في الزرقاء، و78 حالة في معان، و19 حالة في عجلون، و40 حالة في مأدبا، وحالة واحدة في المفرق و3 حالات في جرش، و23 حالة في إربد، و5 حالات في العقبة، وحالة واحدة في الطفيلة، وفقًا لقناة "المملكة" الأردنية.

وأوضح جابر أنه تم تسجيل 11 حالة إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر المعابر الحدودية.

ولفت وزير الصحة الأردني إلى ارتفاع حالات الوفاة من المرض إلى 61 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 4 حالات وفاة إضافية، فيما سجلت الصحة الأردنية 130 حالة شفاء إضافية من المرض.

وكشف جابر عن إجراء 16,621 فحصًا جديدًا للكشف عن فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات في المملكة منذ بدء الجائحة إلى 1,220,822 فحصًا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 33,6 مليون حالة إصابة حتى صباح اليوم.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تعتبر مصدرًا موثوقًا في الإحصاءات حول العالم فإن أن إجمالي الإصابات وصل إلى 33 مليونا و 642 ألف و602 حالة.