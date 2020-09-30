أداء صلاة الغائب على أمير الكويت في الحرمين الشريفين

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، بأداء صلاة الميت الغائب على أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية أمس.

وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وفي أول كلمة له كأمير للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بيننما كان ينعي الأمير الراحل قائلًا : "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا". وتابع الشيخ نواف الصباح: "نستذكر باعتزاز توجيهات الأمير الراحل ونصائحه السديدة". وأضاف الشيخ نواف الصباح : "بلدنا يواجه ظروفا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، والكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد". وتابع أمير الكويت "أعاهد الكويتيين بالعمل حفاظًا على وحدة البلاد واستقراراها وأمنها، كما أعاهدكم بعهد ينعم فيه الكويتيون بالحرية والأمن والاستقرار ولا ينعم فيه فاسد بفساده ولا مغامر بمغامرته ولا متكسب بمصالح البلاد بمكسبه". وحرص أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، على التقاط صورة تذكارية مع اعضاء مجلس الأمة، فور أدائه اليمين الدستورية أميرًا للبلاد خلفًا للشيخ صباح الأحمد الذى وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.

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