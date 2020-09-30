وزير الخارجية الأوكرانى: نواصل دعم وحدة أراضى أذربيجان

وقال كوليبا، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (أوكرانيا برس)، إن أحد أركان السياسة الخارجية الأوكرانية هو دعم وحدة أراضى الدول.. مضيفًا "دَعَمنا باستمرار وحدة أراضى أذربيجان تمامًا كما دعمت أذربيجان سلامتنا الإقليمية داخل حدود معترف بها دوليا، وهذا المبدأ لم يتغير بالنسبة لنا".

ودعا كوليبا أطراف الصراع فى إقليم ناجورنو كاراباخ إلى عدم إثارة المزيد من المشاعر وضرورة حل الصراع وفقًا لمبدأ السلامة الإقليمية للدول.

وأوضح وزير الخارجية الأوكرانى، أن كييف تواصل مراقبة الأحداث الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان، كما تجرى أوكرانيا نقاشات مع شركائها من أجل الحصول على موقف منسق.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان صباح الأحد الماضى، إذ أعلنت وزارة الدفاع الأذرية أنها شنت هجومًا مضادًا على طول خط التماس بأكمله فى إقليم ناجورنو كاراباخ، وأعلن الجيش عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرمينى.

فيما أعلنت أرمينيا، عن التعبئة العامة فى البلاد لمن هم أقل من 55 عامًا، لمواجهة التصعيد فى المنطقة، وكشفت وزارة الدفاع الأرمينية عن مقتل 16 جنديًا بين صفوفها وإصابة أكثر من مئة آخرين فى إحصائية أولية.