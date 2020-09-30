أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على عدد من الكيانات والأشخاص السوريين شملت الفاسدين والمستفيدين من الصراع فى البلاد.





ونشر وزير الخارجية الأمريكى، عبر حسابه الشخصى على تويتر تغريدة جاء فيها : "فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على 17 فردًا من قادة الأسد العسكريين والحكوميين ورجال الأعمال الفاسدين، فضلاً عن الشركات المستفيدة من الصراع السورى، الشعب السورى هو ضحية أفعالهم التى تطيل أمد معاناته، ويعد قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو الطريق الوحيد للمضى قدمًا".

وبحسب "سبوتنيك"، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على سوريا، تشمل 7 أشخاص و13 كيانا، بما فى ذلك وزارة السياحة السورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بومبيو : العقوبات الجديدة شملت الفاسدين والمستفيدين من الصراع السورى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.