أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأشخاص فى سوريا

وقالت الإدارة الأمريكية، بحسب "سكاى نيوز"، إنها فرضت عقوبات اقتصادية على مسؤولين سوريين وشركات على ارتباط بالرئيس بشار الأسد وذلك عملا بقانون "قيصر" الذى أقرّه الكونجرس سابقا ووافق عليه الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت أنها أدرجت كلا من مستشار الرئيس السورى بشار الأسد المالى ياسر إبراهيم، وشقيقتيه نسرين ورنا إبراهيم، على قائمة العقوبات.
وحسب الوزارة الأمريكية، فإن المستهدفين بالعقوبات "يعملون كلهم كغطاء للأسد ولزوجته أسماء".
وتسعى واشنطن للضغط على حكومة الأسد للعودة إلى المفاوضات التى تقودها الأمم المتحدة والتوصل إلى نهاية للحرب التى بدأت قبل حوالى عشر سنوات.
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