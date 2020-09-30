جامعة الدول العربية تستشهد بتجربة السعودية في التصدي لظاهرة الإرهاب

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ (23) لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب - عبر الاتصال المرئي - تحت إشراف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وبمشاركة عدد من الخبراء الإعلاميين المختصين في مجال الإرهاب في الدول الأعضاء، إضافة إلى ممثلي الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية.

وأوضح مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور فوزي الغويل، في تصريح له اليوم، أن الاجتماع سيناقش المقترح المقدم من المملكة حول فضح آليات التنظيمات المتطرفة والإرهابية في عملية التجنيد، والتركيز على الكتابة حول التطبيقات والتجارب في مجال مكافحة رسائل التنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع إمكانية الاستفادة من تجربة المملكة في هذا الشأن.

وأكد أن الاجتماع يأتي في إطار مساعي جامعة الدول العربية الرامية إلى تعزيز دور الإعلام العربي في مكافحة ظاهرة الإرهاب والحد من آثارها السلبية على أمن واستقرار المجتمعات، وإيمانًا منها بالدور المحوري الذي يقوم به الإعلام في مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري، والعمل على تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي والتصدي لكل ما من شأنه التحريض على التعصب والتطرف.

وبين أن الاجتماع يأتي وفقًا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب القاضي بتشكيل فريق دائم يتكون من خبراء إعلاميين لبحث ودراسة المستجدات التي تطرأ على موضوع دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الفريق يعقد اجتماعين له كل عام وترفع توصياته إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دور انعقادها.

ولفت الغويل الانتباه إلى أن اجتماع اليوم مخصص لمناقشة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الثانية عشرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب المتعلقة بدور الإعلام العربي بالتصدي لظاهرة الإرهاب، مبينًا أن الفريق تناول اعتماد تقرير وتوصيات الحلقة النقاشية البحثية السابعة حول دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب التي كانت تحت عنوان "أثر التوعية الاعلامية والمناهج التربوية في مواجهة فكر الإرهاب" وعقدت في 18 نوفمبر عام 2019 بدبي وقامت الجامعة العربية بمتابعة تنفيذ توصياتها، كما اعتمد الفريق في اجتماعه توصيات الاجتماع "22" للفريق الذي عقد في 19 نوفمبر 2019 بدبي.

وكشف مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب أن الاجتماع سيناقش تكليف جامعة الدول العربية بتعميم "مدونة التحرير المرجعية عند التعاطي مع الأحداث الإرهابية المعتمدة لدى الجمهورية التونسية، على وزارات الإعلام في الدول العربية والمنظمات المعنية بالإعلام للاسترشاد بها والاستفادة منها.