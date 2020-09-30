لمواجهة الإرهاب في المنطقة.. مارك إسبر: نعمل على تعزيز شراكتنا مع دول المغرب العربي

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تستطيع من خلال شراكتها مع دول المغرب العربي، مواجهة التحديات في المنطقة.

وقال إسبر، في مؤتمر صحفي بمدينة قرطاج التونسية: "الولايات المتحدة بالشراكة مع دول المغرب المغربي تعمل على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة".

وأضاف: "نعمل على تعزيز شراكتنا مع تونس لتأمين حدودها وأمنها ومواجهة التحديات المشتركة".

وشدّد إسبر على أن بلاده تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية للدول الأفريقية لاسيما في موجهة الكوارث.

وأشار إسبر إلى أنه من خلال التعاون فقط؛ يمكن لواشنطن وحلفائها مواجهة روسيا والصين واستغلال الموارد في المنطقة.

وتابع: "إننا نزيد من شراكتنا وتحالفنا في أنحاء القارة الأفريقية لاسيما في تونس حيث توجد حكومة ديمقراطية تدعم عملنا في هذه المنطقة، ونتطلع لتعزيز هذه العلاقات وذلك لتأمين موانئها وحدودها لمواجهة الإرهاب".

ووصل وزير الدفاع الأمريكي إلى تونس، اليوم، في إطار جولة إلى دول المغرب العربي يؤكّد خلالها التزام الولايات المتّحدة بأمن المنطقة ومناقشة سبل تعزيز التعاون ضدّ التنظيمات الجهادية.



وقال مسؤول عسكري أمريكي إن الهدف من زيارة إسبر إلى تونس هو تعزيز العلاقات مع هذا الحليف "الكبير" في المنطقة ومناقشة التهديدات التي تشكّلها على هذا البلد التنظيمات الجهادية مثل تنظيمي "داعش" والقاعدة، بالإضافة إلى "عدم الاستقرار الإقليمي الذي تفاقمه الأنشطة الخبيثة للصين وروسيا في القارة الأفريقية".