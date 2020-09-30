"إدارة الإزمات والكوارث بدبي" تصدر بيان بشأن فيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بياناً قالت فيه أنه ومن منطلق حرصها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمان التزام كافة فئات المجتمع بالإجراءات الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد عملت اللجنة على تكثيف وزيادة حملات التفتيش المختلفة خلال الفترة الماضية.
واضافت اللجنة أنها عمدت إلى التدقيق على الالتزام التام من قبل الأفراد والمنشآت، وهذا ما يفسر الارتفاع في عدد المخالفات الإجمالية في الإمارة.
وأكدت اللجنة على عدم تهاونها مع المخالفين في دبي والالتزام بأعلى معايير الأمان والإجراءات الوقائية
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