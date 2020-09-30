سيف بن زايد ينقل إلى أمير الكويت تعازي رئيس الإمارات

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

ونقل الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى الشيخ نواف الأحمد وعائلة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل، خالص تعازي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصادق مواساتهم في وفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية الشيخ صباح الأحمد.

ووصل الفريق الشیخ سیف بن زاید آل نھیان والشیخ نھیان بن مبارك آل نھیان إلى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في الشيخ صباح الأحمد، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الكويت الدولي أنس خالد الصالح نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة وزیر دولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي.

وأدى إلى جانب الشيخ نواف، الشيخ سيف بن زايد والشيخ نهيان بن مبارك، صلاة الجنازة على جثمان الشيخ صباح الأحمد.

كما أدى صلاة الجنازة عدد من الشيوخ والأمراء من عائلة الفقيد ووفود من الدول العربية والإسلامية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه.