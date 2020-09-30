إسبانيا ترفض التدخل التركى الأحادى شرق المتوسط

أعربت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، عن دعمها لقبرص، عضو الاتحاد الأوروبى، بينما تواصل تركيا التنقيب عن الغاز فى مياه تطالب فيها الدولة الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط بحقوق اقتصادية حصرية.

وبعد محادثات مع وزير الخارجية القبرصى، نيكوس خريستودوليدس، قالت لايا "لا نعتقد أن هناك حلًا أحادى الجانب لمشاكل منطقة شرق البحر المتوسط، ومن ثم فإننا نرفض التحركات أحادية الجانب التى لا تساعد فى إيجاد حل طويل الأمد".

وأكدت لايا أن المفاوضات والحوار هما السبيل الوحيد للتوصل إلى "حل طويل الأمد" لقضية الحدود البحرية المعقدة، والتى أدت أيضًا إلى مواجهة بحرية استمرت أسابيع بين اليونان وتركيا حليفتى الناتو هذا الشهر.

وأضافت "هذا هو بالضبط ما تفعله إسبانيا لترسيم حدودها البحرية مع جيرانها.. لذلك أنا لا أعظ بأى شيء مختلف عما أمارسه".

بيد أن تركيا تصر على أنه يحق لها التنقيب عن الغاز قبالة قبرص من أجل حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك الذين يديرون دولة انفصالية فى الثلث الشمالى للجزيرة والتى لا يعترف بها سوى أنقرة.

لا تعترف تركيا بقبرص كدولة وتدعى أن جزءًا كبيرًا من المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة المقسمة عرقياً التى تقع على جرفها القارى.

من جانبه، أشاد خريستودوليدس بسحب تركيا لسفينة أبحاث ترافقها سفن حربية من مياه تطالب بها اليونان، واصفا إياها بأنها خطوة أولى إيجابية" لتهدئة التوترات فى شرق البحر المتوسط.

لكنه قال إن تركيا كثفت أنشطتها فى المناطق البحرية لقبرص، فى "تجاهل تام" للاتحاد الأوروبى الذى يطالب أنقرة بوقف أعمالها "غير القانونية" واحترام الحقوق السيادية لعضو فى الاتحاد.

من المتوقع أن يناقش قادة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى عقوبات محتملة ضد تركيا، وهى ليست عضوًا، فى قمة تستمر يومين وتبدأ غدا الخميس.

وقال خريستودوليدس، إن قبرص تتوقع من زعماء الاتحاد الأوروبى أن يحترموا الاتفاق الذى أبرمه وزراء خارجية الاتحاد الشهر الماضى لفرض عقوبات متزامنة على تركيا، وكذلك المسؤولون البيلاروس المشتبه فى تورطهم فى تزوير الانتخابات أو التورط فى حملة أمنية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وأضاف خريستودوليدس: "تتطلع قبرص إلى الاتحاد الأوروبى وشركائه من أجل التضامن.. التمسك بقيمنا ومصالحنا المشتركة وتنفيذ قراراتنا هو أمر جوهرى".