أرمينيا : أنقرة تتحكم بالمجال الجوى فى العمليات الهجومية ضد قره باغ

وقال أوفانيسيان خلال إحاطة إعلامية، بحسب "سبوتنيك"، إن طلعات الطيران التركى والأذربيجانى، الأربعاء : "سيطرت عليها نقطة القيادة الجوية التركية "يه7-تى" بالقرب من مدينتى أرضروم وقارص الواقعتين فى تركيا".

وأكدت وزارة الدفاع الأرمنية، أمس الثلاثاء، إسقاط مقاتلة تركية من طراز "إف-16" لطائرة أرمنية من طراز "سوخوى-25" فى المجال الجوى لأرمينيا.

ومن جانبها نفت أنقرة صحة ما ذكرته يريفان حول إسقاط مقاتلة "إف-16" تركية لطائرة أرمينية من طراز "سوخوى-25" فى أجواء أرمينيا، ونفى مساعد رئيس أذربيجان هذه المعلومات.

وأكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تدعو باكو ويريفان إلى وقف إطلاق النار، وجميع دول المنطقة إلى ضبط النفس، مشيرا إلى أنه "لا ينبغى صب الزيت على النار".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان فى سبتمبر، وأقر الرئيس الأذربيجانى، إلهام علييف، فرض حالة الحرب فى عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية، وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمينى حالة الحرب والتعبئة العامة فى البلاد بسبب الأحداث فى ناغورنى قرة باغ.