أرمينيا: أذربيجان سلمت جميع العمليات الجوية إلى تركيا

كشفت أرمينيا، اليوم الأربعاء، عن تسليم أذربيجان جميع العمليات الجوية في كاراباخ، إلى القوات الجوية التركية.

وأضافت السلطات الأرمينية، أن تركيا شنت غارات جوية على مواقع مدنية في منطقة هادورت؛ ما يعد جريمة في حق الشعب الأرميني.

ونشرت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الأربعاء، صورًا لحطام الطائرة الحربية، التي تتهم تركيا بإسقاطها؛ وذلك عقب تكذيب أذربيجان وتركيا ذلك الأمر.

وقالت الدفاع الأرمينية إن طائرتها تم استهدافها من قبل طائرة إف-16 تابعة لتركيا.

ونشرت الوزارة، صور حطام الطائرة المتضررة، على صفحة “فيسبوك” التابعة لها.

وفي سياق متصل، أعرب سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لاستضافة اجتماع وزاري بين أرمينيا وأذربيجان لوقف التصعيد بينهما.

وفي إصرارِ من الجانبين الأرميني والأذريبجاني على عدم التهدئة والدخول في مناقشات ووقف القتال، أكد رئيس الوزراء الأرميني أن بلاده لن تقبل أي حل يضر بمصالحها، بينما أكد رئيس أذربيجان نفس الشيء فيما يخص النزاع حول منطقة كاراباخ (قره باخ).

وقال نيكول باشينيان أثناء مؤتمر صحفي عقده في يريفان اليوم الأربعاء: "كانت أرمينيا دائما مستعدة لتسوية قضية كاراباخ، بطرق سلمية، لكن ذلك لا يعني أنها مستعدة لحل المسألة على حساب أمنها القومي وأمن قره باغ".

وأشار رئيس الحكومة الأرمنية إلى أن يريفان لا تنوي في المرحلة الراهنة تقديم طلب الدعم إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مؤكدًا قدرة قواته عن الدفاع عن أمن بلادها.

ورفض رئيس الوزراء الأرمني إمكانية عقد لقاء قمة ثلاثية بشأن تسوية النزاع مع رئيسي أذربيجان وروسيا، إلهام علييف وفلاديمير بوتين، واصفًا الحديث عن لقاءات ثلاثية، بغير المناسب، إلا بعد توقف القتال.