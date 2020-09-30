وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإقامة صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وستقام صلاة الغائب على الشيخ صباح، الخميس، عقب صلاة العصر، في جميع مساجد دولة الإمارات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
كما وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء، بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في الحرمين الشريفين.
وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن العاهل السعودي وجّه بأداء صلاة الغائب بعد صلاة العشاء، الأربعاء، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة.
ووصل جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبيخات، عصر الأربعاء، في أعقاب وصوله إلى مطار الكويت قادما من الولايات المتحدة.
واستقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح جثمان الأمير الراحل، كما كان في استقباله رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الإمارات يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.