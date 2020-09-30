عاجل.. أرمينيا: مقاتلتان تركيتان شنتا غارات على مواقع مدنية فى منطقة هادورت

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن أرمينيا أكدت قيام مقاتلتين تركيتين بشن غارات على مواقع مدنية فى منطقة هادورت.



أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن أرمينيا أكدت قيام مقاتلتين تركيتين بشن غارات على مواقع مدنية فى منطقة هادورت. وكانت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرتسرون أوفانيسيان، أعلن اليوم الأربعاء، أن أذربيجان نقلت للقوات الجوية التركية التحكم الجوى بالعملية الهجومية ضد قره باغ.

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