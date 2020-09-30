السعودية تقر عقوبة جديدة ضد المتحرشين

فى خطوة جادة وحازمة، وافق مجلس الشورى في السعودية، منذ قليل، في دورة تصويت جديدة على إضافة عقوبة التشهير لنظام مكافحة التحرش، الذي اقترحته الحكومة على المجلس .

وجاء القرار الجديد بجواز إضافة (التشهير) إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش بحسب جسامة الجريمة، وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.