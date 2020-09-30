روسيا تدعو لإخراج المرتزقة من إقليم قره باغ فورا

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، من مغبة استمرار نقل المرتزقة والإرهابيين إلى إقليم قره باغ للمشاركة في الأعمال القتالية هناك.

وأعربت الخارجية الروسية في بيان عن قلق موسكو البالغ، حيال تقارير نقل المسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ للمشاركة في القتال مع أذربيجان ضد أرمينيا.

وأضاف البيان: "نقل العناصر المسلحة وخاصة من سوريا وليبيا، بهدف مشاركتهم المباشرة في الأعمال القتالية يثير قلق روسيا".

وتابع أن "هذه العمليات لا تقود إلى المزيد من التصعيد في منطقة النزاع فحسب، بل وتخلق أيضا تهديدات طويلة الأمد على أمن جميع دول المنطقة".

ودعت الخارجية الروسية الأطراف المتصارعة والدول المعنية بهذا الصراع إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع استخدام إرهابيين ومرتزقة أجانب في النزاع وإخراجهم الفوري من المنطقة.

ووجهت أرمينيا اتهامات إلى تركيا بنقل المرتزقة والإرهابيين من ليبيا وسوريا إلى إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أذربيجان للقتال ضد الجيش الأرمني مقابل مبالغ تتراوح من 1500 و 2000 دولار شهريًا.

كما اتهمت أرمينيا تركيا بالدعم العسكري المباشر لأذربيجان ضدها عن طريق تقديم السلاح، وكذلك مشاركة الخبراء العسكريين الأتراك في القتال بجانب القوات الأذرية ضدها في إقليم قره باغ.