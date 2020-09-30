المؤسسة العامة للتقاعد وأصحاب المعاشات تقوم بتحذير جميع المستهلكين

قامت المؤسسة العامة للتقاعد وأصحاب المعاشات في المملكة العربية السعودية بعد القيام بالعديد من الجهود اللازمة والمتتالية خلال فترة فيروس كورونا المستجد المنتشر مؤخراً في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية وذلك بالإضافة إلى العديد من الجهود المُقدمة من الجهات المختصة، حيث قامت بتقديم العديد من الخدمات الجديدة للمستهلكين المتقاعدين وأصحاب المعاشات في أرجاء المملكة العربية السعودية، في ظل ممارسة وتفعيل المنظومة في المملكة منظومة التواصل عن بُعد، والتي كان الغرض منها الحصول على خدمة التحقق من خطاب التعريف الخاص بشئون المعاش الصادر من الخدمات الإلكترونية من خلال بعرض صورة طبق الأصل من التعريف، ويتطلب ذلك فقط إدخال السجل المدني ورقم المرجع في التعريف الصادر من الخدمات الإلكترونية وذلك لتسهيل العملية على أصحاب المعاشات.

الحصول على تمويل برنامج مساكن

قامت المؤسسة العامة للتقاعد بالكشف عن آلية الحصول على تمويل سكني عن طريق تملك العقار بُناء على طلب ورغبة من المستفيد في المملكة العربية السعودية، ويقوم بعد ذلك ببيع العقار للمستفيد بالتقسيط بهامش ربح معين المقدار، كما يتم توفير التمويل الطويل الأجل بأقساط ثابتة مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد، مع الالتزام بالشروط الموضحة الآتية:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. ألا تقل مدة الخدمة بالدولة عن سنة. ألا يقل العمر عن 20 سنة. ألا يزيد العمر عن 70 سنة عند تقديم الطلب. ألا يقل الراتب عن 4000 ريال. – أن يكون سعودي الجنسية، خاضعًا لنظام التقاعد المدني أو العسكري. دفع مقدم 10% بالنسبة إلى تمويل الوحدات السكنية. دفع مقدم 30% بالنسبة إلى تمويل الأراضي.

قيام المؤسسة العامة للتقاعد بمنع الأنشطة المشبوهة

قامت المؤسسة العامة للتقاعد في بيان جديد عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر، مما تقوم به بعض الجهات والمواقع المشبوهة من انتحالٍ هوية المؤسسة وصفتها في الكثير من المواقف والمجال، والقيام بنشر العديد من الأخبار الوهمية باسم المؤسسة للوصول إلى أموال العملاء والاستيلاء عليها بطرقٍ غير مشروعة، وقامت بتحذير عملائها بتوخي الدقة والحذر عند متابعة أو قراءة أي أخبار تخص المؤسسة في المملكة العربية السعودية.

تسجيل الدخول عبر المؤسسة العامة للتقاعد. اختيار الخدمات الإلكترونية. التحقق من التعريف بالمعاش. إدخال البيانات المطلوبة. الضغط على معاينة.

مراجعة خطاب التعريف بالمعاش المؤسسة العامة للتقاعد