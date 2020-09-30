بلغة "مائعة".. كومان يفتح باب الرحيل أمام نجم آخر

يبدو أن المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان، لم يستكفِ بالتغييرات التي أحدثها في صفوف الفريق الإسباني الذي مر بموسم كارثي ويسعى لإصلاح ما يمكن إصلاحه.

فقد تحدث المدرب الهولندي بلغة "مائعة" عن نجم الفريق عثمان ديمبلي، في تلميح إلى إمكانية رحيله عن "كامب نو" في الأيام المتبقية من سوق الانتقالات.

وشدد كومان على أنه "لا يزال يعول على خدمات ديمبلي"، لكنه عاد ليقول إن القرار الأول والأخير بيد اللاعب الفرنسي.

وذكر كومان، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "أول شيء يجب قوله هو أن مغادرة ديمبلي قرار يخص اللاعب والفريق".

وأضاف: "إنه معنا الآن. وأنا أعول عليه في الفريق. عليه أن ينتظر ليلعب لكنه يتدرب جيدا".

ويأتي حديث المدرب الهولندي بعد تردد أنباء عن قرب انتقال ديمبلي البالغ من العمر 23 عاما إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت تقارير إخبارية إن نادي "الشياطين الحمر" في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع الجناح الدولي الفرنسي، حيث اتفق الطرفان على عقد إعارة لمدة موسم واحد.

وعانى اللاعب الشاب من سلسلة إصابات منذ انتقاله إلى النادي الكتالوني نو قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، في صيف عام 2017.