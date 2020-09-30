روسيا تصدر بيانا بشأن نقل مرتزقة إلى قره باغ

أعربت موسكو عن قلقها إزاء الأنباء التى تتحدث عن نقل مقاتلين من جماعات مسلحة غير شرعية إلى منطقة الصراع باقليم قره باغ، بحسب تعليق إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية.





وجاء فى البيان بجسب "سبوتنيك" : "نشعر بقلق عميق إزاء هذه العمليات التى لا تؤدى فقط إلى تصعيد أكبر للتوتر فى منطقة الصراع فحسب، بل تخلق أيضا تهديدات طويلة الأمد لأمن جميع دول المنطقة".

وتابع البيان: "ندعو قيادة الدول المعنية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع استخدام الإرهابيين والمرتزقة الأجانب فى الصراع وانسحابهم الفورى من المنطقة".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه وفقا للمعلومات الواردة، يتم نقل مقاتلى الجماعات المسلحة غير الشرعية، ولا سيما من سوريا وليبيا، إلى منطقة نزاع ناغورنى قره باغ، من أجل المشاركة المباشرة فى الأعمال القتالية.

هذا ودعا وزير الخارجية الروسى، سيرغى لافروف، خلال محادثات هاتفية منفصلة مع نظيريه الأذربيجاني، جيهون بيراموف والأرمينى، زوراب مناتساكانيان، الطرفين إلى وقف فورى لإطلاق النار.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، يوم الاثنين الماضى، أن مسلحين مرتزقة وصلوا من سوريا والشرق الأوسط يحاربون إلى جانب أرمينيا فى قرة باغ.

إلى ذلك أكد رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أمس الثلاثاء، أن المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا للمشاركة فى الأعمال العدائية بمرتفعات قره باغ، والمتواجدين حاليا على أراضى أذربيجان، يحاولون تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية على السكان المحليين.