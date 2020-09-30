تركيا تنقل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان للقتال ضد أرمينيا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن تركيا نقلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان للقتال ضد أرمينيا في إقليم قره باغ.

وقال المرصد إن عملية نقل المرتزقة جرت عبر شركات أمنية تركية، حيث تم نقل أكثر من 530 مقاتلا من الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة ليرتفع عدد المسلحين الذين أرسلتهم أنقرة إلى أذربيجان حتى اللحظة 850 مسلحا وسط تحضيرات لنقل مزيد من الدفعات خلال الساعات والأيام المقبلة.

ووثق المرصد مزيدًا من الخسائر البشرية في صفوف مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة في أذربيجان، حيث ارتفع إلى 3 تعداد القتلى من الجنسية السورية من فصائل "الجيش الوطني" جراء استهدافهم بالرصاص في أذربيجان.

وكانت وزارة الخارجية الروسية حذرت، اليوم الأربعاء، من مغبة استمرار نقل المرتزقة والإرهابيين إلى إقليم قره باغ للمشاركة في الأعمال القتالية هناك.

وأعربت الخارجية الروسية في بيان عن قلق موسكو البالغ، حيال تقارير نقل المسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ للمشاركة في القتال مع أذربيجان ضد أرمينيا.

وأضاف البيان: "نقل العناصر المسلحة وخاصة من سوريا وليبيا، بهدف مشاركتهم المباشرة في الأعمال القتالية يثير قلق روسيا".

وتابع أن "هذه العمليات لا تقود إلى المزيد من التصعيد في منطقة النزاع فحسب، بل وتخلق أيضا تهديدات طويلة الأمد على أمن جميع دول المنطقة".

ودعت الخارجية الروسية الأطراف المتصارعة والدول المعنية بهذا الصراع إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع استخدام إرهابيين ومرتزقة أجانب في النزاع وإخراجهم الفوري من المنطقة.