تعرضت القاعدة الأمريكية بالقرب من مطار ابريل، في إقليم كردستان العراق، لهجوم صاروخي.
ووفقا للصحف العراقية تعرضت القاعدة الأمريكية لهجوم صاروخي، حيث سقطت 3 صواريخ بالقرب من القاعدة.
ومنذ أيام، أعلنت وسائل إعلام عراقية، عن حدوث هجوم على مطار العاصمة العراقية بغداد، وسقوط قتلى وجرحى جراء الهجوم الإرهابي المجهول.
وذكرت الوسائل الإعلامية، أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون جراء هجوم بالصواريخ سقطت في محيط المطار.
وأضافت التقارير الإعلامية، إن الضحايا سقطوا نتيجة ضرب المطار من جهات غير معلومة بصواريخ كاتيوشا.
وأوضحت التقارير أن الصواريخ لم تسقط في أرض المطار المباشرة، ما يعني شللًا لحركة الطيران، ولكن في محيط المطار، على منزل خلف مطار بغداد.
وذكرت شبكة العربية وفق لمصادرها، إن الهجوم أخطأ هدفه ربما لأنه كان يستهدف بالأساس مطار بغداد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرض قاعدة أمريكية بأربيل العراق لهجوم صاروخي.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.