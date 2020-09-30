"تدعم أذربيجان بالسلاح".. رئيس أرمينيا يدين سياسات تركيا بالمنطقة

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أحمد جودة - القاهرة - أدان رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، سياسة أردوغان بالمنطقة، ويتعهد بمنع تركيا من مواصلة "التعدي" على بلاده، مؤكدًا على أنها تدعم أذربيجان عسكريا بـمقاتلات إف 16.
قال الرئيس الأرميني، إن أذربيجان هي من بدأت بالعدوا، بتحريض ودوافع تركية لزعزعة استقرار المنطقة، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.
وأضاف الرئيس الأرميني أنه كان الأفضل لتركيا تقديم النصح بدلا من الدعم العسكري الغاشم لأذربيجان.
وأعلنت أرمينيا أعلنت أن تركيا أسقطت إحدى طائراتها العسكرية لتتورط في الحرب على الشعب الأرميني.
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