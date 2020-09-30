نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرمينيا: مقاتلتان تركيتان شنتا غارات على مواقع مدنية فى منطقة هادورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن أرمينيا أكدت قيام مقاتلتين تركيتين بشن غارات على مواقع مدنية فى منطقة هادورت.

وكانت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرتسرون أوفانيسيان، أعلن اليوم الأربعاء، أن أذربيجان نقلت للقوات الجوية التركية التحكم الجوى بالعملية الهجومية ضد قره باغ