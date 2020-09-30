الأوراق المطلوبة للحصول علي إعفاء بنك التسليف

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف من أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية لما يقدمه من خدمات مصرفية مميزة منها التقليدية والمميزة, حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف الكثير من التمويلات المميزة التي تتميز بأنها بدون فوائد وتصل مدة سدادها إلي 60 شهراً, حيث من ضمن هذه التمويلات تمويل الأسرة وتمويل آهل الذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً, كما يوجد تمويل للمرأة يسمي تمويل كنف للمطلقات والأرامل والذي يصل إلى 30 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً, كما يوجد خدمة آخر يقدمها بنك التنمية الاجتماعية وتسمي إعفاء بنك التسليف, حيث من حصل علي احدي تمويلات بنك التسليف ولا يستطيع سداده يمكنه أن يقوم بتقديم طلب للحصول على تمويل خدمة إعفاء بنك التسليف, لذا سوف نوضح لكم الأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء بنك التسليف.

الأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء بنك التسليف

هناك بعض الأوراق التي حددها بنك التسليف للحصول على خدمة إعفاء بنك التسليف.

صورة الهوية الشخصية للشخص المتقدم. إحضار كارت العائلة. أن يقدم الشخص تقرير طبي يبين حالته الصحية. الإتيان بما يفيد الظروف المالية الخاص بالأسرة. ثم تقوم بعد ذلك بالكتابة علي موقع التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية كافة البيانات الخاصة بالقرض الذي حصلت عليه من حيث نوعه وتاريخ الحصول عليه. ثم يقوم المتقدم بالتوقيع علي طلب إعفاء بنك التسليف. ثم يتم إرساله إلي الديوان الملكي عبر البريد السعودي.

يجب أن يكون أقصي حد للحصول على أحدي تمويلات بنك التنمية الاجتماعية هو 12 ألف ريال سعودي. يجب أن لا يقل الراتب الخاص بالشخص المتقدم عن ألفين ريال سعودي. يجب أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يتراوح عمر الشخص المتقدم للحصول على التمويل ما بين 25 عاما إلي 70 عاما. يجب أن يكون الشخص الكفيل سعودي الجنسية. يجب أن يكون الكفيل السعودي لا يتعدى عمره عن 55 عاما.

الشروط المتعلقة بالحصول على تمويلات بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف بعد التحديثات