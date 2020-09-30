فتح حساب في بنك الاستثمار بكل سهولة

يعد بنك الاستثمار من أهم وأكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية حيث يقوم بتقديم العديد من الخدمات المصرفية للعملاء ويعمل دائماً على تقديم كل ماهو جديد ومطور لإرضاء العملاء ونيل ثقتهم، ويستهدف البنك خدمة العملاء بكافة الخدمات المصرفية التي تشمل تداول الأسهم وإدارة الأصول وتوفير البطاقات الائتمانية والتأمين الشخصي والرهن وغيرها من الأمور. ويساهم البنك بدور هام ورئيسي لرفع مستوى الاستثمار بالمملكة من خلال تمويل كافة المشروعات مثل بنك الراجحي.مميزات فتح حساب ببنك الاستثمار
يلجأ العديد من الموظفين و العاملين بداخل المملكة السعودية لفتح حساب جاري ببنك الاستثمار وذلك يرجع لعدة مميزات يتمتع بها البنك عن غيره من البنوك داخل المملكة، ومن أهم تلك المميزات:
- يمنح البنك للعميل دفتر شيكات خاص مجاناً ويحصل أيضاً على بطاقة صرافة ألية مرتبطة بالحساب الجاري.
- يتيح البنك للعميل الحصول على بطاقة صرافة ألية أخري لأحد أفراد أسرته وذلك من أجل تسهيل عملية التعامل مع الحساب.
- يعتمد البنك في فتح الحساب على الفائدة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية متجنباً تماماً الربا والمضاعفة وغيرها من الوسائل الأخري.
- يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية وإجراء الحوالات البنكية المحلية والدولية بكل سهولة وبدون بذل أي جهد.
- يحصل العميل على كشف حساب بنكى وذلك بشكل دوري من أجل متابعة العميل قيمة رصيده، وذلك وفقاً لاختيار العميل المدة المرغوب فيها سواء كانت كل ثلاثة أشهر أو نصف عام أو عام.
قام البنك بوضع الشروط الواجب توافرها في أي عميل يرغب في فتح حساب جاري ببنك الاستثمار وذلك لضمان حقوق البنك وعملاءه، ومن ضمن هذه الشروط:
- يشترط ألا يقل عمر المواطن السعودي عن 15 عاماً ويمتلك بطاقة هوية وجواز سفر ساري.
- يجب ألا يقل عمر العميل الوافد على المملكة عن 18 عاماً ويشترط أيضاً امتلاك الوافد بطاقة أقامة سارية المفعول.
- وفي حالة إذا كان العميل من أحدي الدول التابعة لمجلس التعاون الخليجي، يجب ألا يقل عمرة عن 18 عاماً وامتلاكه جواز سفر ساري وعنوان أقامة دائم بالمملكة العربية السعودية.
- قم بزيارة الموقع الإلكتروني لبنك الاستثمار السعودي.
- قم باختيار نوعية الحساب الذي ترغب في فتحه.
- قم بتعبئة البيانات الخاصة بنموذج فتح الحساب الخاص.
- عليك الاحتفاظ بالرقم المرجعي للطلب حيث من خلالة يمكن استكمال عملية فتح الحساب.
- قم بزيارة أقرب فرع للبنك وذلك لاستكمال الخطوات الأخري لفتح الحساب وذلك بعد تقديم الطلب بيوم أو اثنين.
ويمكن للعميل سواء كان سعودي أو من دول الخليج أو وافد التواصل مع أي فرع من فروع البنك من خلال خدمة الفليكس كول، حيث أنها خدمة مجانية وتكون عن طريق رقم ” 1238000800 ” ويمكن للعميل إجراء هذه الخدمة من خلال زيارة أحد فروع بنك الاستثمار السعودي.رقم بنك السعودي للاستثمار 1442
بناءً علي رغبة البنك في التواصل الدائم مع العملاء فقد قام البنك السعودي بتوفير عدة طرق للتواصل مع خدمة العملاء به وذلك من أجل إرسال الشكاوى والاستفسارات على الخدمات والعروض المختلفة التي يقدمها البنك ومتابعة كل ماهو جديد.
فلذلك قام البنك بوضع الأرقام الخاصة من أجل التواصل المباشر، وهي كافة الأرقام الأتية:
- يمكن لكافة العملاء إذا كانوا مقيمين داخل المملكة العربية السعودية الاتصال على رقم “8001248000”.
- وحرصاً من البنك في التواصل بينه وبين عملاءه المقيمين خارج المملكة العربية السعودية فقد قام البنك بتخصيص رقم “966114183100” وذلك من أجل الاستفسار حول كافة الخدمات.
- عملت أيضاً أدارة البنك على أرضاء كافة العملاء حيث قامت بتخصيص رقم للفاكس لكي يتيح لجميع العملاء الأتصال والاستفسار والرقم هو”966114776781″.
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