سجل وصنع.. حكيمي يضع بصماته الأولى مع إنتر

حقق إنتر ميلان فوزا كبيرا بنتيجة 5-2 على مضيفه الصاعد حديثا بنيفنتو، الأربعاء، في مباراة شهدت تألق النجم المغربي أشرف حكيمي الذي سجل هدفا وصنع آخر، بالمرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.

ووضع روميلو لوكاكو الفريق الزائر في المقدمة بعد 28 ثانية فقط من البداية، وزاد إنتر الغلة سريعا بواسطة روبرتو غاليارديني ولوكاكو مجددا ليتقدم بثلاثة أهداف قبل مرور نصف ساعة.

وقلص بنيفنتو الفارق بواسطة جيانلوكا كابراري، لكن حكيمي سجل أول أهدافه مع إنتر منذ انتقاله من ريال مدريد الإسباني، ليعيد فارق الثلاثة أهداف مع بنيفنتو قبل الاستراحة.

وأنهى البديل لاوتارو مارتينيز هجمة بشكل رائع بعد الاستراحة ليكمل خماسية إنتر، قبل أن يسجل كابراري هدفه الشخصي الثاني لبنيفنتو.

وإنتر ميلان واحد من 4 فرق حققت العلامة الكاملة من أول مباراتين، مع نابولي وفيرونا وميلان، فيما يملك بنيفنتو 3 نقاط بفضل الفوز في المباراة الافتتاحية على سامبدوريا.

وأجرى المدرب أنطونيو كونتي 7 تغييرات على التشكيلة التي فازت 4-3 على فيورنتينا، لكن إنتر تقدم بعد ركلة البداية مباشرة بعد أن أودع لوكاكو تمريرة حكيمي العرضية في الشباك.

وقتل هدفان في غضون 3 دقائق المباراة بالفعل بحلول الدقيقة 28، حيث هز غاليارديني الشباك قبل أن يكمل لوكاكو الثنائية الشخصية.

وقلص كابراري الفارق مستفيدا من خطأ للحارس سمير هاندانوفيتش، لكن حكيمي استفاد من ارتباك دفاعي ليهز الشباك.

وحرم إطار المرمى الفريقين من التسجيل بعد الاستراحة، حيث سدد غابرييلي مونشيني في القائم للفريق صاحب الضيافة واصطدمت محاولة غاليارديني بالعارضة.

وأكمل البديل مارتينيز خماسية إنتر قبل أن يسجل كابراري من مسافة قريبة.

وفي مواجهة أخرى، دخل سبيتسيا التاريخ بعد أن حقق أول انتصار على الإطلاق في دوري الدرجة الأولى بالفوز 2-صفر على ملعب أودينيزي.

وسجل أندريه غالابينوف هدفين ليضمن النقاط الثلاث لفريقه، وجاء الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن تماسك الفريق الزائر بعشرة لاعبين عقب طرد القائد كلاوديو تيرزي في الدقيقة 65.