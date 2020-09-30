 ألمانيا تخصص 100 مليون يورو إضافية لمكافحة كوفيد-19

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا ستخصص 100 مليون يورو إضافي لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد عبر آلية "كوفاكس" الدولية.

الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقالت ميركل، خلال فعالية الأمم المتحدة رفيعة المستوى حول اللقاحات، "ألمانيا قد وعدت سابقا في مؤتمرين كبيرين للمانحين بتخصيص دعم بقيمة 675 مليون يورو. اليوم أود أن أعلن أنه سيتم تخصيص 100 مليون يورو إضافية للصندوق الخاص "غافي" (الاتحاد العالمي للتلقيح) بهدف مكافحة كوفيد-19".

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وأشارت المتحدثة إلى أن الأموال سيتم تخصيصها عبر آلية "كوفاكس".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد-19" بواقع أكثر من ألفين إصابة جديدة خلال 24 الساعة الماضية، ووفاة أكثر من 10 مصابين.

وجاء في بيانات المعهد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة تم اكتشاف 2089 حالة جديدة للإصابة بالوباء وتوفي لا أقل من 11 مصابا.

وفي اليوم السابق له تم تسجيل 1192 إصابة و3 حالات وفاة.