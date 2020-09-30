وفاة موظفة بالسفارة الأمريكية في كييف بعد تعرضها للضرب 

أفاد موقع UNIAN، بأن سانفر نيكيلو الموظفة بالسفارة الأمريكية في كييف، توفيت متأثرة بجروحها بعد تعرضها للضرب في العاصمة الأوكرانية.

وأشار الموقع، إلى أنه تم العثور على الموظفة في وقت سابق في أحد شوارع حي شيفتشينكو بالعاصمة الأوكرانية، وهي مصابة في رأسها وكانت فاقدة الوعي.

وتم نقلها إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذها، وذكرت شرطة كييف أن رجلا يبلغ من العمر 30-40 سنة، قد يكون متورطا في الاعتداء على الموظفة الأجنبية.

وبحسب رواية أخرى، يحتمل أن يكون قطارا قد صدمها عندما كانت تركض والسماعات في أذنيها، ولم تلحظ اقترابه.