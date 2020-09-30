بايدن يقول ترامب ”سيتنحى” إذا خسر الانتخابات

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الشعب الأمريكي لن يقف مكتوف الأيدي إذا خسر الرئيس دونالد ترامب الانتخابات ورفض التنحي.

وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات بايدن جاءت غداة رفض ترامب مرة أخرى الإفصاح عما إذا كان سيقبل نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر.

وأضاف بايدن خلال تجمع انتخابي بولاية أوهايو "الرئيس سيتنحى. الشعب الأمريكي لن يدعم ذلك (رفض التنحي). لن تؤيد أي وكالة حدوثه".

كما ندد بجماعة يمينية رفض ترامب التنديد بها في مناظرة، مساء أمس الثلاثاء، قائلا "رسالتي إلى مجموعة براود بويز وكل جماعة أخرى متعصبة للعرق الأبيض هي: توقفوا وكفوا (عما تفعلون)".

وأضاف بايدن "الشعب الأمريكي سيقرر من هو الرئيس المقبل. انتهى الأمر".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منافسه المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، خسر اليساريين بعد المناظرة التي جمعتهما.

والتقى الرجلان في أول مناظرة رئاسية بينهما، فجر اليوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، واستمرت المناقشات لمدة 90 دقيقة.

وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لا أحد يريد (جو النائم) حتى اليسار الراديكالي"، مشيرا إلى أن بايدن خسرهم بعدما ظهر معه خلال مناظرة الأمس، وأنه تم وصفه بـ"الخاسر" من قبل السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز".

وناقشت المناظرة الأولى 6 موضوعات، لكل واحد منها 15 دقيقة، وهي: "السجلات السياسية لترامب وبايدن والمحكمة العليا وفيروس كورونا والاقتصاد والعنف في المدن ونزاهة الانتخابات".

وتشتد الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، وأصبحت تلك الحرب أكثر شدة باقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

يرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

ويضيف: "حان الوقت لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة".