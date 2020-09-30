أذربيجان : روسيا مهتمة بنزع فتيل التوترات فى قره باغ وعرضت الوساطة

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الروسى، سيرغى لافروف، اقترح فى مكالمة هاتفية مع نظيره الأذربيجانى جيهون بيراموف، توسط موسكو لخفض التصعيد فى ناغورنو قره باغ.





وجاء فى بيان الوزارة الأذربيجانية بحسب "سبوتنيك" : "أعرب وزير الخارجية الروسى، سيرغى لافروف، عن قلقه إزاء التوترات فى المنطقة وشدد على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار". وأضاف أن لافروف "عرض وساطة روسيا فى الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات، سواء على المستوى الفردى أو بالاشتراك مع الرؤساء المشاركين الآخرين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا".

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