بايدن عن رفض ترامب التنحى : الشعب الأمريكى لن يقف مكتوف الأيدى

وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات بايدن جاءت غداة رفض ترامب مرة أخرى الإفصاح عما إذا كان سيقبل نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر.

وبحسب "سبوتنيك"، قال بايدن خلال تجمع انتخابى بولاية أوهايو "الرئيس سيتنحى، الشعب الأمريكى لن يدعم ذلك (رفض التنحى)، لن تؤيد أى وكالة حدوثه".

كما ندد بجماعة يمينية رفض ترامب التنديد بها فى مناظرة، مساء أمس الثلاثاء، قائلا "رسالتى إلى مجموعة براود بويز وكل جماعة أخرى متعصبة للعرق الأبيض هى: توقفوا وكفوا (عما تفعلون)".

وأضاف بايدن "الشعب الأمريكى سيقرر من هو الرئيس المقبل، انتهى".