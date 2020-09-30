وقال فى تغريدة على حسابه فى تويتر: "وردت تقارير أولية تفيد بأن النيران غير المباشرة لم تسقط على قوات التحالف فى أربيل الليلة". وأضاف: "لم تقع إصابات أو أضرار، الحادث قيد التحقيق". وبحسب "روسيا اليوم"، شهدت مدينة أربيل مساء اليوم، سقوط عدد من الصواريخ على مقربة من مطار أربيل، وبالقرب من مقار تابعة للتحالف الدولى وأخرى لحزب إيرانى معارض، دون الإعلان عن ضحايا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف الدولى يحقق فى سقوط صواريخ قرب أحد مقراته فى أربيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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