تويتر يواجه انتقادات حادة بسبب تحوله لأداة حكومية لمراقبة مستخدميه.. تفاصيل

هاجمت الصحفية وكاتبة المقالات بصحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية، أليسون بيرسون، اليوم الأربعاء، شركة "تويتر" واتهمتها بأنها تقوم بحجب مستخدمي التطبيق الشهير لفشلهم في اتباع نهج الحكومة حول جائحة فيروس كورونا.

وجاء هجوم بيرسون على الشركة، بعدما تم منعها من الولوج إلى حسابها بسبب تغريدة تدين فيها خطة الإغلاق العام، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت بيرسون ترد على مقال منشور لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" يتحدث عن خطورة انتشار فيروس كورونا في الجامعات، حيث ردت على المقال في تغريدة قائلة إنها "أرادت الطلاب أن يصابوا بالفيروس ليقودونا بسرعة نحو مناعة القطيع".

وتسببت تغريدة بيرسون في حجبها عن الولوج لحسابها لمدة يوم على الرغم من إصرارها على أن تلك الرؤية تعكس آراء علماء من جامعة أوكسفورد بمن فيهم العالمة سونيترا جوبتا والعالم الحائز على جائزة نوبل مايكل ليفيت.

وكانت الحكومة البريطانية تضغط منذ فترة على شركات مواقع التواصل الاجتماعي للتعامل مع الروايات الخاطئة والمضللة حول فيروس كورونا.

وبحسب "ديلي ميل" فإن نص التغريدة التي نشرتها بيرسون يوم الأثنين الماضي كان كالآتي: "كيف يكون ذلك صعبًا على الناس لفهمه؟ نحن نريد أن يلتقط الطلاب الفيروس. هذا سيقودنا بسرعة نحو مناعة القطيع. قد لا يكون ذلك بعيدًا جدًا".