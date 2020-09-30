مستمرة في انتهاك سيادة الدول.. وزير الخارجية اليوناني يهاجم تركيا

شن وزير الخرجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الأربعاء، هجوما عنيفا على تركيا، وذلك مع استمرار الاعتداءات التي تمارسها في ليبيا والقوقاز، حيث الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان.

وكتب الوزير اليوناني في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن الجنوح التركي في المنطقة الأوسع، مستمر، وحتى مع تصاعد حدة وفي منطقة آخذة في الاتساع. من القوقاز إلى ليبيا وبحر إيجه وقبرص وشرق المتوسط ​​وسوريا والعراق".

وأضاف: "عندما يتم انتهاك السيادة والحقوق السيادية للدول الأعضاء في الاتحاد من قبل دول ثالثة ، فهذا يعد انتهاكًا للسيادة الأوروبية والحقوق السيادية الأوروبية".

وتابع: "إنه لمن دواعي سروري دائمًا أن أكون في البلد الشقيق قبرص وأن أتحدث مع صديقي وزميلي العزيز وزير خارجية قبرص. اليوم أنا سعيد لسبب آخر، لأن قبرص تحتفل غدًا بمرور 60 عامًا على الاستقلال".

وذكر أن: "كما تعلمون جيدًا هنا في قبرص، فإن تركيا هي المنتهك المهيمن للقانون الدولي في منطقتنا. بعد كل شيء، لا يمكن لأحد أن ينسى أن الأعمال غير القانونية للسفن التركية في المناطق البحرية القبرصية مستمرة".

واكمل قائلا: "تواصل اليونان دعم قبرص بقوة في طلبها لإدخال أسماء جديدة لأشخاص وكيانات في قائمة العقوبات الأوروبية. هذا، بعد كل شيء، هو الإطار الأوروبي المتفق عليه"، مشيرا إلى أنه: "يبقى من الضروري الحفاظ على الآفاق المفتوحة لفرض تدابير اقتصادية على تركيا في حالة استمرار الجنوح التركي".

وشدد على أن: "نحن نرفض أي تدخل طرف ثالث يحرض على التوتر. يجب على تركيا أن تمتنع عن الأعمال والتصريحات التي تتحرك في هذا الاتجاه، والزيارة الثانية لوزير الخارجية الأمريكي لليونان في غضون عام وفي الحقيقة بعد أيام قليلة من زيارته لقبرص حدث مهم وهو لقاءه السادس معي".

واستطرد: "تؤكد زيارات وزيرة الخارجية الأمريكية لليونان وقبرص دور كل من اليونان وقبرص كأعمدة للاستقرار في منطقتنا الحساسة، إن التنسيق بيننا - اليونان وقبرص - سلاح قوي للغاية وبشارة طيبة للغاية للمجلس الأوروبي. من جانبنا ، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافنا المشتركة".