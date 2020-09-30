عمود خيمة السلام.. بكلمات مؤثرة صحفى عماني ينعى أمير الكويت

نعى الصحفى العٌماني عزان ناصر الحوسني، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذى توفى مساء أمس الثلاثاء فى الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.
وقال «الحوسـني»، فى نعيه عبر «دوت الخليج»، فقد العالم بأسره قائدًا حكيمًا عمود خيمة السلام والرخاء في منطقة الخليج العربي، فقد ترك إرثًا زاخرًا بأعماله النبيلة فكان مثال صدقا للإنسانية والعطاء اللا محدود الذى امتد لربوع العالم.
وأضاف: رحل رجل المواقف أمير الأمة الذى توضعت بصماته فى جميع قلوب المحتاجين، وكان رحيله رحيلًا موجعًا مؤلمًا جدد الأحزان بداخل كل عماني وكأنما تجددت لحظة وفاة السلطان قابوس طيب الله ثراه فقد لحق بالحبيب الذى ترك فقده غصة فى قلب كل عماني ، رحمهما الله ربطتهما علاقة راسخة لا يمحوها الزمن انعكست بمحبة الشعبين وتأصلت روابطها .
وتابع فى نعيه، نعزى أنفسنا نعزى الكويت وشعبها ونعزى العالم، فقد مشي على دروب الخير أحب الجميع فأحبوه وكرس حياته فى خدمة شعبه فلم يألُ جهدا فى سبيل إسعاد شعبه ومد يد العون للجميع.
ونوه "الحوسني" إلى جملة مؤثرة قالها أمير الإنسانية الراحل عند وفاة السلطان قابوس عندما قال " قابوس ما مات وأنتم موجودين"، قائلًا اليوم نرسلها للشعب الكويتي الشقيق ونقول «صباح ما مات وأنتم موجودين" حفظ الله الكويت وشعبها وأرضها .
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