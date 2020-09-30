صحيفة أمريكية: الكويت تواجه ضغوطاً للتطبيع مع إسرائيل.. وهذا موقف الأمير الجديد منها

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن دولة الكويت على مدى عقود، كانت تلتزم الحياد في الصراعات المستعصية بمنطقة الشرق الأوسط، لكنها باتت الآن تواجه ضغوطًا؛ لتتخلى عن موقف الحياد.

وقالت الصحيفة، إن وفاة أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ترك معضلة حقيقية أمام خليفته، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ حول ما إذا كان يجب تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية، أم لا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشيخ صباح رحمه الله كان داعمًا قويًا للفلسطينيين وقضيتهم، موضحة أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين بوساطة أمريكية أثار ضغوطًا على دول أخرى في هذا الشأن، ومن ضمن تلك الدول دولة الكويت.

وتوقع أحد أفراد العائلة المالكة الكويتية، في تصريحات للصحيفة، أنه يتم الضغط على الكويت؛ من أجل إجبارها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه أشار في الوقت ذاته، إلى أن أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد، شارك بنشاط في قرارات سلفه، الشيخ صباح الأحمد، ولا يدعم التطبيع أحادي الجانب للعلاقات مع إسرائيل.

وأضاف: "الكويت ترغب في موقف الحياد.. نحن لن ندعم أو نبارك ما يحدث، ولكننا لن ننتقده أيضًا".

ولفت العضو البارز في العائلة المالكة الكويتية، إلى أن الشيخ نواف، سيبدأ قريبًا، محادثات مع أعضاء العائلة المالكة، حول اختيار الشخصيات الذي ستتولى المناصب العليا في البلاد، ومن بين تلك المناصب، منصب ولي العهد.