بعد قصف أربيل بـ 6 صواريخ.. داخلية كردستان العراق تصدر بيانا عاجلا بشأن الحادث

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، عن استعدادها لردع أي اعتداء بعد القصف الذي تعرضت له محافظة أربيل العراقية مساء اليوم.

وقالت وزارة الداخلية في كردستان العراق في بيان: "في الساعة 08:30 من مساء اليوم، تم إطلاق ستة صواريخ صوب مطار أربيل الدولي، ولحسن الحظ لم تُصب أهدافها ولم تُلحق أي أضرار"، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية.

وأضافت أن "الصواريخ اطلقت على متن عجلة نوع بيك آب في حدود برطلة بين قرى شيخ أمير وترجلة، وهي مناطق تقع ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبي"، مشيرة إلى أن "فرقنا المختصة تواصل تحقيقاتها المطلوبة في هذا الصدد، للتوصل إلى مزيد من المعلومات".

وأدانت الوزارة "هذا العمل الإرهابي الجبان"، مبدية استعدادها لـ"ردع أي اعتداء".

وطالبت الوزارة "الحكومة الاتحادية باتخاذ التدابير اللازمة".

وكشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الأربعاء، مصدر الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل بإقليم كردستان العراق.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إن الحشد الشعبي المدعوم من إيران هو مصدر الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل وقاعدة أمريكية.

وتعرضت القاعدة الأمريكية بالقرب من مطار ابريل، في إقليم كردستان العراق، لهجوم صاروخي.