والله لَـ تحزن نساء الأرض.. شاعر عُماني ينعى أمير الكويت بقصيدة دامعة

نعى الشاعر العُماني منذ الفطيسي ، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذى توفى مساء أمس الثلاثاء فى الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز الـ 91 عامًا بقصيدة جسدت حال العالم من بعده.
وعبر الشاعر العُماني بكلمات مؤثره ممتزجة بالحزن والأسي والشجن والدموع عن رحيل أمير الإنسانية، وجاءت مطلع القصيدة كـ التالي:-
ادعوا لنا بـ الصبِر والعون .. إحنا ذويـه
كان المثـال الـذي .. تُضـرب بـه الأمثـلة
والله لَـ تحزن نســاء الأرض حـزنٍ وجيـه
راح الصبـاح الذي في صبحه البسملة
والله لـَ تذرف رجــال الأرض دمـعٍ عليـه
اليوم : دمـع الرجُـل من داعـي المرجلة
أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، وذلك عقب صلاة العشاء.
وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.
وورى جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثرى في مقبرة الصليبيخات، بعدما أقيمت صلاة الغائب عليه في مسجد بلال بن رباح.
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