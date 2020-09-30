نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار سابق لحملة ترامب الانتخابية: الفئة الصامتة تحدد رئيس أمريكا المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وليد فارس، المستشار السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المناظرة التي جمعت بين ترامب وبايدن، ستؤثر على الكتلة الصامتة فقط، بينما مؤيدي المرشحان، لن يتأثروا بهذه المناظرة.

وأضاف وليد فارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، أن المناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن كانت هوليودية، والمجتمع الأمريكي مهتم بمشكلاته أكثر من المناظرة التي انعقدت أمس.

واستكمل أن ترامب يعلم جيدًا موقف الإعلام الأمريكي منه، لذلك اتبع ذلك الأسبوع في المناظرة، ومدير المناظرة حاول إفساد المناظرة التي انعقدت ليلة أمس، مشيرًا إلى أن ملايين الأمريكيين لا يردون على الاستطلاعات التي تجرى، لذلك هي ليست مقياسًا لتفوق مرشح على آخر.

وأشار وليد فارس، أن الفئة الصامتة في أمريكا هي من تقرر رئيس أمريكا المقبل، لا سيما أنها ستختار رئيسها سواء ترامب أو بايدن بعد الاطلاع على الخطة الاقتصادية لهما، مشيرًا إلى أن ترامب يخشى من أن تكون هناك ملاعبات في انتخابات الرئاسة، وأكد أن قوات الشرطة أعلنت دعمها له، لكن بايدن لم يستطع التعليق.

وأوضح مستشار ترامب السابق، أن كانت هناك محاولات سابقة لعزل ترامب مرتين خلال العام الماضي لذلك لديه شكوك في التصويت في الانتخابات الرئاسية، وإذا تم انتخاب جو بايدن، ستعود سياسات أوباما، لا سيما وأن حاشيته هم من يحيطون مرشح الحزب الديمقراطي، لذلك الفارق بين سياسة ترامب وبايدن، كالفارق بين الليل والنهار.

وتوجهت أنظار العالم بصورة عامة والأمريكيين بصورة خاصة إلى المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، في خضم السباق للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

ووفقا لاستطلاع CNN أجرته SSRS، فإن 6 من بين كل 10 أشخاص تابعوا المناظرة، مساء الثلاثاء، قالوا إن جو بايدن قدم أداء أفضل، 28% فقط قالوا إن أداء الرئيس دونالد ترامب كان أفضل.

نحو ثلثي الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في الاستطلاع قالوا إن إجابات بايدن كانت أكثر مصداقية (65% لبايدن و29% لترامب) وأن مهاجمته للرئيس ترامب كانت ترى أكثر عدلا بنسبة 69% مقابل 32% فقط قالوا إن هجوم ترامب ضد بايدن كان عادلا.

وفي مقابلات مع الأشخاص ذاتهم قبل المناظرة، قال 56% منهم إنهم يتوقعون تقديم جو بايدن لأداء أفضل، في حين قال 43% أنهم يتوقعون أداء أفضل لترامب.

نتائج الاستطلاع أشارت إلى نتائج قريبة جدا لنتائج العام 2016 في المناظرة بين ترامب والمرشحة الرئاسية حينها، هيلاري كلينتون، حيث كانت الأرقام في ذلك الاستطلاع تشير إلى تفوق كلينتون بنسبة 62% مقابل 27% لصالح ترامب.