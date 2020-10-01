الأردن: الإغلاق الشامل سيكلف الاقتصاد كثيرا

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن قرار الإغلاق الشامل على مستوى المملكة قد يكون مجديا صحيا، لكن تكتنفه العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد.

وقال "الرزاز"، أثناء اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة عبر تقنية الاتصال المرئي، إن "الجائحة مستمرة ولا موعد معروفا لانتهائها، لذا يجب علينا دراسة الآثار المترتبة على جميع القطاعات، واتخاذ القرارات بناء عليها".

وأضاف "هذا بما يوازن بين صحة المواطنين من جهة، والحد من الآثار السلبية على مختلف القطاعات من جهة أخرى".

وتابع أن "الحكومة تدرك التداعيات المترتبة على التعليم المدرسي والجامعي"، لافتا إلى "أهمية الاستناد للقرار العلمي والتوصيات الصادرة من لجنة الأوبئة بخصوص هذا الأمر".

والأربعاء، سجل الأردن رقمًا قياسيًا لإصابات فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 1765 إصابة محلية، في أعلى نسبة إصابات يومية منذ بداية تفشي الجائحة.

وتشير الأرقام المعلنة، إلى أن المنحنى الوبائي في المملكة يتجه نحو الارتفاع، رغم الإجراءات الوقائية المتخذة، وبعد أن كان الأردن يسير نحو إعلان لا إصابات محلية يومية.