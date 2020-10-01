أجرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أمس الأربعاء، مقابلة مع أحد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال في صفوف الجيش الأذري في مواجهة أرمينيا.
وقال المرتزق، الذي يدعى عبد الله، وهو اسم مستعار: "وافقنا على وظيفة في أذربيجان مقابل 2000 دولار شهريا لتحسين ظروف معيشتنا وأسرتنا.
وأضاف أنه لم يعرف ما الذي كان ينتظره هناك.
وتابع: ""تم نقلنا إلى مطار عنتاب جنوبي تركيا حيث أخذنا رحلة جوية مدتها ساعة وأربعون دقيقة إلى مطار إسطنبول، ثم نُقلنا بعدها عبر الخطوط الآذرية إلى أذربيجان، ووجدنا أنفسنا في نقطة عسكرية على الحدود".
وأشار المرتزق السوري إلى أنه حين وصلت أخبار اندلاع الحرب بين الآذريين والأرمن، "شحنونا في ناقلات جند، كنا نرتدي زيا آذريا، وكل شخص منا كان مسلحا بسلاح فردي من طراز كلاشينكوف".
وقال: "أغلب الناس هنا مدنيون فقراء كانوا يرغبون في المال وليسوا عسكريين، توقفت السيارة وفوجئنا أننا على خط النار، لم نعلم حتى بمكان العدو".
ويروي عبد الله أن رفاقه شرعوا بالبكاء حين بدأ القصف وطلبوا العودة إلى مقر إقامتهم.
وتابع: "سقطت بجانبنا قذيفة فقتل أربعة سوريين وجرح ثلاثة آخرون"، مضيفًا أنه رأى "جثامين 10 أشخاص سوريين، في حين أصيب 70 آخرون لا تتوفر لهم الرعاية الصحية اللازمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر BBC تحاور مرتزقا سوريا في أذربيجان: تركيا دفعت لنا 2000 دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.