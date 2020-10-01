نتنياهو: الإغلاق العام قد يستمر لعام كامل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، إن الخروج من الإغلاق الشامل الذي فرضته إسرائيل بسبب فيروس كورونا، قد يمتد لعام كامل.
وأضاف نتنياهو في تصريحات صحفية، أن "الخروج من الإغلاق سيكون بطيئًا وبصورة تدريجية قد تصل إلى عام كامل، ولن نكرر الخروج السريع من الإغلاق كما حصل في المرة السابقة"، في إشارة إلى موجة كورونا الأولى.
وطالب بتجهيز خطة لعلاج 5 آلاف إصابة خطيرة بالفيروس، حتى انتهاء فصل الشتاء المقبل.
وفي وقت سابق، أقر المجلس الوزاري المصغر المختص بأزمة كورونا بإسرائيل، خطة لمضاعفة عدد الفحوصات الطبية في بيوت رعاية المسنين، كون الوباء يشكل خطرًا أكبر على صحتهم وهم أكثر عرضة للوفاة.
كان ذلك خلال اجتماع للمجلس يوم الأربعاء، لمناقشة خطة طويلة الأمد عرضها نتنياهو، تتكون من 3 مراحل سيتم تطبيقها خلال الأشهر المقبلة.
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