بسبب مناظرة ترامب وبايدن.. تويتر يحذف مئات الحسابات مصدرها إيران

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، حذف 130 حسابًا رجح أن مصدرها إيران.
وقال الموقع في بيان نشرته قناة "العربية"، "الحذف تم بسبب محاولة التشويش على النقاش العام حول المناظرة الرئاسية".
وفجر أمس الأربعاء، خاض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول مناظرة تلفزيونية مع منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
وقال مركز "نيلسون" الأمريكي، إن أكثر من 73 مليون مواطن أمريكي تابعوا المناظرة.
ومساء الأربعاء، قال بايدن إن الشعب الأمريكي لن يقف مكتوف الأيدي إذا خسر الرئيس دونالد ترامب انتخابات نوفمبر تشرين الثاني ورفض التنحي.
وحث بايدن الأمريكيين على التصويت لصالحه بأعداد كبيرة للقضاء على أي احتمال لبقاء الجمهوري ترامب في البيت الأبيض إذا خسر الانتخابات.
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