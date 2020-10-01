آخر موعد للصرف في اعتماد بحسب وزارة المالية، ومواعيد تسجيل أوامر الدفع

لقد تم تحديد آخر موعد للصرف في اعتماد حيث أصدرت وزارة المالية السعودية أوامرها إلى كل المؤسسات الحكومية ومختلف الوزارات حتي تقوم بإغلاق حساباتها للعام المالي 41/42، على أن تتوقف الوزارات عن استقبال مناقلات الجهات الحكومية عند آخر دوام الثالث من شهر نوفمبر، أما بخصوص الخدمات المتاحة على منصة اعتماد فينتهي التسجيل لأوامر الدفع والصرف بها عند آخر دوام الثامن من ديسمبر العام الجاري.

الـ 26 من نوفمبر: إنهاء تسجيل المُطالبات بالمنصة

الـ 8 من ديسمبر: إنهاء تسجيل أوامر الدفع والصرف باستثناء العاملين المستحقين للتعويضات

الـ 8 من ديسمبر: بداية استقبال أوامر الدفع لتعويضات العاملين لشهر ديسمبر

الـ 14 من ديسمبر: الفراغ من المعالجة الخاصة بأوامر الدفع التي تمت إعادتها للجهات الحكومية

الـ 21 من ديسمبر: إنهاء تسجيل أوامر الدفع والصرف للعاملين المستحقين للتعويضات

تعرف على آخر موعد للصرف في اعتماد وغيره من مواعيدما لا تغطيه منصة اعتماد من حالات

بالنسبة لما لا تغطيه منصة اعتماد من حالات.. سيتم إنهاء استلام الأوامر الورقية الخاصة بالدفع، وكذلك جميع الطلبات الخاصة بإضافة الاعتمادات المسندية أو فتحها في الثالث من شهر ديسمبر العام الجاري، على أن يتم الفراغ من معالجة ما يعاد منها في آخر دوام العاشر من ذات الشهر.

عن منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية السعودية

تعتبر هي المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة المالية السعودية كخطوة في طريق التحول الإلكتروني الكامل الذي تسعى إليه، حيث تتوفر على العديد من الخدمات كخدمة المدفوعات، وخدمة الميزانية، وخدمة إدارة العقود، وغيرها كخدمات الحقوق المالية وإدارة المشتريات والمنافسات.