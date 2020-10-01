برنامج مكافآت ماكدونالدز الإمارات الجديد للحصول على جوائز ماكدونلدز الإمارات

هل هناك ما هو أفضل من أن تقضي الوقت مع طعامك المفضل مجانا؟ وعندما يكون هذا الطعام من جوائز ماكدونلدز الإمارات عبر برنامج مكافآت ماكدونلز الإمارات فهذا شيء آخر بالقطع؛ إنك هكذا تضمن أنك بالتأكيد سوف تقضي وقتا في غاية الإمتاع.

بفضل برنامج مكافآت ماكدونالدز الجديد الرائع ، يمكن الآن أن تضاعف أوقات الوجبات الممتعة من خلال جمع النقاط في كل مرة تقوم فيها بالشراء في أي مطعم من مطاعم ماكدونالدز في الإمارات العربية المتحدة.

يعمل من خلال التطبيق الإلكتروني بكل بساطة

يمنحك مجموعة رائعة من الجوائز كالمأكولات والمشروبات والتذكارات المتنوعة

لا يتوجب عليك تعبئة أية تماذج

لا يستلزم استخدام البريد الإلكتروني

لا يتطلب التحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء

يعمل من خلال جمع النقاط عندما تقوم بالشراء من أي فرع في الإمارات العربية المتحدة كلها

قم بتحميل تطبيق من متجر تطبيقات آب ستور إذا كنت تمتلك هاتف آيفون، أو من متجر تطبيقات جوجل إذا كنت تمتلك هاتف أندرويد تفضل بتسجيل نفسك على التطبيق سوف يتم تسجيلك في برنامج جمع النقاط إلكترونيا الآن أنت مؤهل لجمع النقاط واستبدالها بالمكافآت

لماذا برنامج مكافآت ماكدونلدز الإمارات هو الأفضل؟كيف يعمل برنامج مكافآت ماكدونلدز الإمارات ؟كيف تقوم بجمع النقاط لتحصل على جوائز ماكدولندز الإمارات ؟

كل ما عليك هو أنك عندما تتوجه إلى أحد الفروع تقوم بعمل مسح لرمز الـ QR الموجود عند الكونتر الأمامي للمطعم ، أو كشك الطلب الذاتي ، أو الـ Drive-Thru أثناء شرائك للطعام عن طريق الصفحة المخصصة لذلك في التطبيق.

سوف تحصل على 10 نقاط كمكافأة عن كل درهم إماراتي واحد تنفقه، بل وستحصل على 100 نقطة في أول مرة تقوم فيها بمسح رمز الـ QR الخاص ببرنامج المكافآت، وستستطيع أن تتابع على الصفحة الخاصة في التطبيق تراكم أعداد النقاط الخاصة بك، وما يوازيها من مكافآت تستطيع استلامها من أي فرع في فروع الإمارات العربية المتحدة كلها، دون الاقتصار على فروع إمارة واحدة بعينها كدبي أو أبو ظبي أو الشارقة على سبيل المثال.