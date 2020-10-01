التأمينات تعلن عن تمديد دعم السعوديين بمنشآت القطاع الخاص ليناير 2021

المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية تعلن مد الدعم للعاملين السعودين حتي يناير 2021، حيث أنه أصدرت الموافقة الكريمة علي تمديد الدعم للعاملين في المؤسسات الخاصة السعودية والتي استمر تأثرها من تداعيات فيروس كورونا، وذلك ما تسبب فيه الاجراءات الاحترازية الصحية من الفيروس مما تسبب في تعطيل العمل، واستقبلت الموافقة من خادم الحرمين الشرفين بكل سرور وجاء ذلك نتيجة السعي الذي سعته في تقديم الدعم للمؤسسات المتضررة، ويكون هذا القرار بداية من شهر نوفمبر 2020 حتي يناير 2021، وحددت نسبة الدعم 50 % بحد أقصى من العاملين في المنشآت السعودية المتضررة، وبذلك يكو قد وصل مجموع شهور الدعم الذي حصل علية المتضررين 9 أشهر .

المنشآت المستحقة للدعم

أوضحت المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية أن هناك العديد من المنشآت التي تستحق الدعم والتي ما زالت متضررة من جائحة كورونا، وتحتوي هذة ألمنشآت علي الأتيين :

الأنشطة الرياضية .

الأنشطة الابداعية والفنية .

أنشطة التسلية والترفية .

منشآه النقل الجوي .

منشآه السياحة والسفر .

المنشآت الخدمية لحجز السفر و الإقامة .

تحمل صاحب العمل أجور العاملين كاملة

وقد أشارت المؤسسة العامة للتقاعد ضرورة الالتزام بتخفيض نسبة العاملين السعودين في المنشأة إلى النصف من إجمالي العاملين وذلك تبعا إلى الألية والمعايير التي أصدرتها المؤسسة، وفي حالة عدم تنفيذ ما تقرر سوف يترتب علي صاحب العمل دفع كامل أجور العاملين كاملة مضاف إليها أشتراكاتهم في التأمينات الاجتماعية، لأنه سوف يتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة .

خطوات التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

توجد خطوات للتقديم في المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية والتي تمكن صاحب العمل أو المنشأة من الاستفادة من خدمات المؤسسة، وتكون كالتالي :

أن يقوم المتقدم الدخول علي الموقع الإلكتروني لمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . عليك باختيار نوع التسجيل (صاحب العمل ) . قم بإدخال رقم المنشأة . قم بالنقر علي زر التالي . إذا كان المشرف هو صاحب المنشئة عليه إدخال رقم الأحوال الشخصية . في حالة إذا كان المشرف موظف في المنشأة فيقوم بإدخال رقم الاشتراك . علي المتقدم القيام بإدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني . قم بالضغط علي الإقرار بالموافقة علي الاتفاقية . قم بالضغط علي أيقونة التالي . أن يقوم المتقدم بتأكيد البيانات المدخلة و النقر علي حفظ المعلومات ثم استمرار . سوف يظهر للمتقدم نموذج طلب التسجيل عليك بطباعته ومليء البيانات ثم قم بإرساله إلى مكتب العمل .

والجدير بالذكر أن المؤسسة قد أوضحت أن الوقت الذي سيبدأ في تخفيض العمال السعودين هو من أول أكتوبر وحتي منتصف الشهر ذاته .