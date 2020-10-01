إلغاء أكبر مهرجان ثقافي في موريتانيا بسبب كورونا

قررت الحكومة الموريتانية تأجيل نسخة هذا العام من مهرجان المدن القديمة إلى العام القادم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويعتبر المهرجان الأكبر في موريتانيا سنويا ويتم تنظيمه تزامنا مع عيد المولد النبوي من كل عام بمشاركة دول المغرب العربي وبعض الدول الإفريقية.
وقال وزير ثقافة الموريتاني لمرابط ولد بناهي - خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء في نواكشوط - أن الحكومة قررت في ختام اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الأربعاء، تأجيل نسخة هذا العام من مهرجان المدن القديمة على أن يقام في السنة القادمة وبنفس التاريخ.
وأضاف أن ذلك تقرر نظرا لعدة أمور من بينها وضعية الجفاف التي تعيشها مدينة ودان وما نتج عنها من ظروف صعبة للسكان، إضافة إلى الوضع الصحي في البلد الناتج عن ظهور فيروس كورونا وظهور حالات من الحمى، مؤكدا أن هذا التأجيل سيسمح بتحضير جيد للمهرجان وسيمكن من إضافة تحسينات نوعية عليه.
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